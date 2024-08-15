Kapadokya'da akılalmaz olay! Reklam çekimleri için peribacalarına kimyasalla pamuk yapıştırdılar

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin kasabası Güllüdere mevkinde bulunan ve 'Manastırlar Vadisi' olarak da bilinen Yarıkkaya'da bir firmanın reklam filmi için çekimlere başlandı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Alan Başkanlığı tarafından sadece fotoğraf izninin alındığı öğrenilen çekimlerde, pamukların kimyasalla peribacalarına yapıştırıldığı gören bölge halkı durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ve Alan Başkanlığı ekipleri çekimlere müdahale etti. Kültür varlığına yapılanları protesto etmek isteyen vatandaşlar bölgede toplandı.

"KAPADOKYA'YA RESMEN PAMUK TIKADILAR"

Fotoğrafçı Ümit Yıldırım, "Kapadokya'ya resmen pamuk tıkadılar. Büyük firmadan geldiklerini söyleyip kimyasalı duvarlara sürüp pamukları döşemişler. Resmen pamuk döşemişler, böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.

Süleyman İkman ise, "Bölgedeki mağarada peribacasına yapılan tahribi görmekteyiz. Kimyasal maddelerle yapıştırılan elyaf ve pamukların peribacalarına zarar verdiğini tespit ettik" dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır