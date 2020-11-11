HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kapaklı maskelerin virüsü filtrelemediği ortaya çıktı

Kapaklı maskelerin virüsü filtrelemediği ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2020 14:31 | Son Güncelleme

ABD'de gerçekleştirilen bir araştırmada, kapaklı maskelerin virüsü filtrelemediği yüksek teknoloji ile görüntülendi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, insanları valfli maskeleri kullanmamaya çağırdı. Bazı ABD şehirleri tamamen yasakladı.

Kapaklı maskelerin virüsü filtrelemediği ortaya çıktı

Koronavirüs salgınıyla birlikte yüz maskeleri hayatımızda önemli bir yere sahip oldu. Üç katmanlı maskelerden, valfli kapaklı maskelere, renkli versiyonlarından bez maskelere kadar her yanımız maske çeşitleriyle doldu taştı.

Amerika’da yapılan bir araştırmada N95 diye bilinen, valfli yani kapaklı maskeleri incelendi. Araştırma sonucunda N95 maskelerin solunan hava akışlarının kaçmasına izin vererek işlevsiz hâle geldiğini gösterdi.

Araştırmada hava akışı modellerini filme almak için yüksek hızlı kayıt yapabilen kameralar kullandı. Maskesiz, valfsiz bir maskeden ve valfli bir maskeden gerçekleşen solunum kaydedildi. Görüntüler, valfsiz maskelerin solunan nefesteki damlacıkların çoğunu başarıyla filtrelediğini ve böylece Covid-19 bulaşma riskini azalttığını gösterdi.

VİDEOLARDAKİ GÖRÜNTÜLER ÇARPICI

Maryland’daki Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nden Makine Mühendisi Matthew Staymates, “Maskelerin salgın sırasında ilk olarak hedeflediği nokta giyenin nefesini filtre etmektir. Kaydettiğimiz videoları yan yana getirdiğimizdeki fark çarpıcı. Bu videolar, valflerin havanın maskeyi filtrelenmeden terk etmesine nasıl izin verdiğini gösteriyor, bu da maskenin amacını bozuyor” dedi.

Staymates şöyle devam etti:

“VALFLİ MASKELER İNŞAAT İŞÇİLERİ İÇİN”

“Valfli maskeler, nefes almaları daha kolay ve daha rahat oldukları için popüler hale geldi. Gelen partikülleri filtrelemek için tasarlanmışlardır ve bu nedenle inşaat işçilerini tozdan ve hastane personelini enfeksiyonlardan korumak için kullanılırlar.

Bununla birlikte, COVID-19’un yayılmasını durdurmak için gereken maskeler, esas olarak diğer insanları, kullanıcının kendisinin enfekte olma riskinden korumak içindir.

Kendimi korumak için maske takmıyorum. Komşumu korumak için takıyorum çünkü asemptomatik olabilirim ve virüsü bilmeden yayabilirim. Ama üzerinde valf olan bir maske takıyorsam, yardımcı olmuyorum”

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, insanları valfli maskeleri kullanmamaya çağırdı ve bazı ABD şehirleri bunları tamamen yasakladı.

Çalışmanın tüm bulguları Physics of Fluids dergisinde yayınlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Rusya'dan çok kritik açıklama: Türkiye olacak!Rusya'dan çok kritik açıklama: Türkiye olacak!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
BDDK'dan yeni hamle
BDDK'dan yeni hamle
40 kilo ile başladı! Paraya para demiyor
40 kilo ile başladı! Paraya para demiyor
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi
'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi
Rusya'dan çok kritik açıklama: Türkiye olacak!
Rusya'dan çok kritik açıklama: Türkiye olacak!
Rusya’dan Covid-19 aşısı açıklaması: Türkiye’de üretilebilir
Rusya’dan Covid-19 aşısı açıklaması: Türkiye’de üretilebilir
Azerbaycan: Gözlem noktasında Türkiye de olacak!
Azerbaycan: Gözlem noktasında Türkiye de olacak!
Biden müttefiklere seslendi: Oyuna geri döndük
Biden müttefiklere seslendi: Oyuna geri döndük
FDA, Eli Lilly’nin antikor ilacına acil kullanım onayı verdi
FDA, Eli Lilly’nin antikor ilacına acil kullanım onayı verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.