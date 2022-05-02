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"Kapalı alanlarda kalın" Tehlikeli derecede yüksek! Ülkede hemen hemen her şeyi tehdit ediyor

02.05.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da 46 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları sağlığın yanı sıra eğitimi, tarım üretimini ve enerji kaynaklarını sıkıntıya sokuyor. Son haftalarda tehlikeli derecede yüksek seviyede seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle ülkede kronik rahatsızlıkları olanlara kapalı alanlarda kalmaları tavsiyesinde bulunuldu.

"Kapalı alanlarda kalın" Tehlikeli derecede yüksek! Ülkede hemen hemen her şeyi tehdit ediyor

Hint basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Meteoroloji Departmanından (IMD) yapılan açıklamada, ülkenin bazı kesimlerinde hava sıcaklığının 46 dereceye kadar çıktığı belirtildi. Son haftalarda hava sıcaklığının tehlikeli derecede yüksek seviyede seyrettiği Hindistan'da sıcaklığa bağlı sağlık sorunlarının da arttığına işaret edilen açıklamada, kronik rahatsızlıkları olanlara kapalı alanlarda kalmaları tavsiye edildi. Açıklamada, yüksek hava sıcaklıklarının sağlığın yanı sıra mahsulleri ve enerji kaynaklarını da olumsuz yönde etkilediğine işaret edildi. Bu arada IMD, ülkenin kuzeyinde ekstratropikal fırtına nedeniyle sarı alarm verdi. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın hemen ardından ülkenin bazı bölgelerindeki hava sıcaklıklarının belirli bir süreliğine de olsa düşmesini bekliyor.

HARYANA'DA EĞİTİM ÖĞLEYE KADAR VERİLECEK

Haryana eyalet yönetimi, aşırı sıcaklar nedeniyle eyaletteki tüm okulların saatlerinde değişikliğe gidilmesi kararı aldı.

Eyaletteki tüm özel ve devlet okullarındaki 1 ila 12. sınıfları kapsayan karara göre, eğitim 4 Mayıs'tan itibaren 07.00 - 12.00 saatlerinde verilecek.

Haryana'nın yanı sıra başka eyaletlerde de okul saatleri değiştirildi veya eğitime ara verildi.

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AŞIRI SICAKLAR BUĞDAY ÜRETİMİ İÇİN TEHDİT

Dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'da etkili olan sıcak hava, tarım sektörünü de tehlikeye attı.

Halihazırda Rusya - Ukrayna Savaşı'nın küresel buğday tedarikini kesintiye uğraması nedeniyle birçok ülke buğday açığını kapatmak için gözlerini Hindistan'a çevirdi.

Ancak Hindistan'daki aşırı sıcaklar, mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik sorununu büyüttü.

Erken gelen sıcak hava dalgasının tarımı olumsuz etkilediği ülkede, 1901'den bu yana en yüksek seviyelere erişen mart ayı sıcaklıkları nedeniyle buğday verimi oldukça düşmüştü.

ENERJİ KAYNAKLARI SIKINTIDA

Diğer yandan, ülkedeki enerji santrallerinde kömür açığının yaşandığı bir dönemde hava sıcaklıklarının artmasıyla halk, klimalara başvurdu.

Ülkenin bazı eyaletlerinde günde 8 saate varan elektrik kesintileri yaşanırken söz konusu durumun bir enerji krizini tetikleyebileceği uyarısında bulunuluyor.

Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Enerji Bakanı Satyendar Jain, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki birçok enerji santralindeki kömür sıkıntısına dikkati çekmişti. Jain, bazı santrallerde sadece bir günlük kömür kaldığını belirtmişti.

Hindistan Enerji Bakanlığından 30 Nisan'da yapılan açıklamada, ülkedeki elektrik talebinin 26 Nisan'da tüm zamanların zirvesine ulaştığı ve mayıs-haziran aylarında da bu talebin yüksek seviyede seyredeceği bildirilmişti. Açıklamada, artan elektrik talebini karşılamak için seferleri iptal edilen yüzlerce yolcu treninin kömür taşımaya yönlendirildiği kaydedilmişti.

Elektrik üretimi kömüre bağlı olan Hindistan'ın pek çok eyaletinde kesintiler ise sürüyor.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde nisan ayında kaydedilen hava sıcaklığının son 122 yılın en yüksek hava sıcaklığı olduğunu açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hindistan
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