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Kapanma sonrası soluğu sahilde aldılar

17.05.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sonrasında soluğu park ve sokaklarda alan Tekirdağlı vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı. Sahile giderek yürüyüş yapan vatandaşlardan bazıları ise balık tuttu.

Kapanma sonrası soluğu sahilde aldılar

Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmanın ardından bugün 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşmeye geçildi. Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Tekirdağ'da vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren sahile gitmeye başladı.

TEMİZ HAVADA YÜRÜYÜŞ VE SPOR YAPTILAR

Gencinden yaşlısına sahil kesimine gidenler tam kapanmanın ardından temiz havada yürüyüş ve parklarda spor yaptı.

"HOBİLERİMİZİ YAPMAYA GELDİK"

Sahile balık tutmaya gelen Oğuzhan Şen, tam kapanmada evde kalmaktan sıkıldığını belirterek, "Mecburen bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Hobilerimizi yapmaya devam etmek zorundayız. Hayat devam ediyor, umarım daha güzel günler bizleri bekliyor olsun. Balık var özlemiştim. Yaklaşık 20 gündür dışarıya çıkmıyorduk. İlk fırsatta hobilerimizi yapmaya geldim. Yaşadığımızı hissettik, inşallah bundan sonra hep böyle olur" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ tam kapanma

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