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Kar banyosu yapıp eşine 14 Şubat sürprizi hazırladı

14.02.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Kar banyosu yapıp eşine 14 Şubat sürprizi hazırladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde terliğini, şortunu giyip güneş gözlüğünü takarak evinin önünde kar banyosu yapan müzisyen Raif Perçin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Trakya’da yağan karın keyfini Keşanlı keman sanatçısı Raif Perçin, kar banyosu yaparak yaşadı. Dün gece başlayan yoğun kar yağışı Trakya’yı beyaz örtüyle kapladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar çıkarken hava sıcaklığı ise eksi 3 dereceye düştüğü bildirildi.

EŞİNE, 14 ŞUBAT SÜPRİZİ YAPTI

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Keşan’da eksi 3 derece olarak ölçülen hava sıcaklığına aldırmayan Perçin, evinin bahçesinde kalınlığı 1 metreyi bulan karın keyifini ‘kar banyosu’ ile çıkardı. Elinde havlusu, şortu, terliği ve gözünde de güneş gözlüğü ile kar banyosu yaptığı anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Ardından da sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde eşine bir gülle 'kar banyosu' ile sürpriz yaptığını dile getiren Perçin’in paylaşımı dikkat çekti.

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