Kar ile kaplanan yollar sürücülere zor anlar yaşatıyor

Adıyaman’da Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik-Kahta Karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Çetin kış şartları tüm yurtta olduğu gibi Sincik ilçesinde de etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Sincik ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise bu oran 2 metreyi buluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sincik-Kahta karayolunda sürücüler zincirsiz ilerleyemiyor. Sabahın erken saatlerinde ilçe merkezine öğrenci taşıyan çok sayıda servis aracı yolda kaldı. Kaldıkları yerden ilerleyemeyen minibüs sürücüleri tekerlere zincir bağlayarak yollarına devam edebildi.
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