Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı! İstanbul ve Ankaralıların ilgi odağıydı... İşte kar manzaraları

Bir süredir beklenen kar yağışına dair tüm yurttan kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Özellikle yoğun kar yağışının ardından Bolu Abant'ta seyrine doyulmayacak görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Abant Gölü Milli Parkı'nda, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYİ BULDU

Yağışla birlikte doğal güzellikleriyle ünlü Abant'taki yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı. Abant'ta kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

İstanbul ile Ankara'ya yakınlığı nedeniyle ilgi gören Abant'ta kar manzaraları oluştu. Bölgede kar yağışı sürüyor. (DHA/AA)

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