Kar kütlesi altında kalmaktan kıl payı kurtulan minibüs ve vatandaşların o anı kamerada

Malazgirt Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatısında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi büyük bir gürültüyle yola düştü. O sırada yoldan geçen vatandaşlar ve bir minibüs, kütlenin altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, kar kütlesinin düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yoldaki kar kütlesi, belediye ekipleri tarafından temizlenerek bulunduğu yerden kaldırılırken, Muhammet Osman Dinç isimli esnaf büyük bir gürültü ile dışarı çıktığını ifade ederek, “Yoldan geçen bir minibüs düşen kar kütlesinden küçük bir manevra yaparak kurtuldu. Minibüs manevra yapmasaydı kar kütlelerinin altında kalacaktı. Yoldan geçen vatandaşlarda kar kütlesinden kıl payı kurtuldu” dedi.

(İHA)

