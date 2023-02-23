Kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu... Bünyamin Sürmeli bölge bölge açıkladı 'Geceye denk gelecek şekilde...'

Tüm Türkiye'de istenen boyutta kar yağışı ve yağmur görülmemesi kuraklık tehdidini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle "Ne zaman kar yağacak?" sorusu sorulmaya başlandı. Bünyamin Sürmeli, YouTube kanalında paylaştığı videosunda kar yağışı ve sıcaklıklarla ilgili son durumu anlattı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve deprem bölgesi başta olmak üzere yurt genelinde önümüzdeki dönemde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

İLK SOĞUK NE ZAMAN OLACAK?

Bünyamin Sürmeli “Soğuk dediğimizde batı bölgeleri için kışın ortasında anladığımız soğuklardan anlamamamız gerekiyor. Çünkü gelen sistemler öyle kar seviyelerinde değil de tek hanelere indirebilecek güçte. En azından şu anda martın ortalarına kadar ya da ilk 10 gününü kapsayacak şekilde tablo böyle. Arkasından sert soğuklar görebilir miyiz? Şu anda görünen bir dalgalanma yok. Kuvvetli bir sistem bizim için en azından görünmüyor. Ama orta enlemlere soğuk akışı devam edecek, dolayısıyla bu dolaşıma giren soğuklardan bizim de pay alma ihtimalimizin bulunduğundan bahsediyorduk.” dedi.

Harita üzerinden gösteren Sürmeli, “Türkiye için ortalamanın üzerinde bir sıcaklık gösteriyor. 1-1.5 derece kadar iç ve doğu bölgelerde hatta 2 dereceye yakın, batı bölgeler içinse yarım-1 derece kadar ortalamanın üzerinde sıcaklık gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

YAĞIŞLAR OLACAK MI?

Sürmeli “Yağış durumuna baktığımızda yağış açısından iyi haberler var. Ama deprem bölgesinde istemediğimiz bir durum. Aslında deprem bölgesinde istemediğimiz durum diyoruz ama belki de olsa daha iyi. Neden? Çünkü hava kalitesi çok düşük. Asbestten bahsediyoruz. Eski binalar yıkıldı, yenilerden de yıkılanlar oldu ama büyük çoğunluğu eski binalar. 2012’den önce asbest de kullanılıyordu, dayanıklılık açısından da sızdırmazlık açısından da. Dolayısıyla bunlar açığa çıkıyor ve tehlikeli. Dolayısıyla bu alanda çok ciddi bir çalışma da olduğu için etrafta toz duman ve bunun solunması. Maske kullanmalıyız. Bunun yanında havadaki bu maddeleri yere indirmek için ve havanın kalitesinin artması için de yağış olması aslında iyi olur ama maalesef görünen bir yağış da yok. O nedenle maske burada önemli.” şeklinde konuştu.

Sürmeli “Karadeniz’in orta ve doğu kesimindeki yağışlar 23’ünde yine kendini gösteriyor. Ardından ömrünü tamamlıyor, doğu anadolunun büyük kısmında yağış yok. Ayın 24’üne geldiğimizde sıcaklıklarımız yurt genelinde artıyor.” dedi.

Rüzgarlarla ilgili konuşan Sürmeli “Bizdeki rüzgarların büyük çoğunluğu güneyde esiyor, önümüzdeki günlerde de Akdeniz’de de rüzgar orta kuvvetin altında olsa da güneyde, Ege’de de öyle, Marmara’da da çoğunlukla” ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL?

Deprem bölgesinde kar görünmediğini söyleyen Sürmeli, “Geceleri sıcaklıklar bazı merkezlerde kar seviyelerinde kalabiliyor ama kar görünmüyor” dedi. Sürmeli deprem bölgesinde hava durumunu da söyle açıkladı: Yağış yok, parçalı bulutlar arasından güneş görünüyor. Malatya, Elazığ, Diyarbakır yine sıfırın altına inecek. Diğer merkezlerde en düşük Gaziantep’te 2-3 dereceler var. Adıyaman 4-5 derecelerde, Şanlıurfa 5-6 derecelerde, Kahramanmaraş, Osmaniye 7 derece, Adana 6 derece.

TÜRKİYE GENELİNDE KAR YAĞIŞLARI NEREDE?

Sürmeli “Karadeniz’in iç kesimlerinde yani Kaçkarlarda daha çok. Doğu anadoluya kar yağışları azar azar kar yağışları gelip gidiyor ama yurdun geneli için geniş bir alanda kendini gösteren bir kar yağışı maalesef önümüzdeki 1 haftalık dönemde göremiyoruz. Ama batı karadeniz için arada çok kısa süreli bir kar yağışı gelip gidebilecek.” şekinde konuştu.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sürmeli “İstanbul’da martın ilk günlerinde bir düşüş var ama sıcaklıklar tek hanelere inebiliyor. Aynı dalgalanma Bolu çevreleri için de geçerli, geceye denk gelecek şekilde kar yakalayabilir. Başkent çevrelerinde aynı dalgalanma martın ilk günlerinden sonra var. Bursa’da da o dalgalanmayı görüyoruz. Yani Marmara ve Karadeniz’in daha çok hissedeceği bir dalgalanma olacak” ifadelerini kullandı.

Sürmeli "İstanbul’da sıcaklıklar 15 derecenin üzerinden yarın öbür gün birkaç derece azalıp sonra tırmanıyor. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar 17-18 dereceler var, ardından düşüyor. Martın ilk günlerinde 10 derecelerde sıcaklık bekleniyor." dedi.

İstanbul’da 5 günlük dönemde hava durumu:

ANKARA’DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Başkentteki hava durumuyla ilgili Sürmeli "Ankara’da 10 derecenin üzerinde değerler var. Gece de sıfırlara doğru yaklaşıyor, sonrasında tırmanış. Ayın 28’inde 15 derecenin üzerinde var." ifadelerini kullandı.

Ankara’da 5 günlük dönemde hava durumu:

İzmir’de 5 günlük dönemde hava durumu:



