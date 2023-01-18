Tüm senaryolar o tarihi gösteriyor! Kar sinyalleri arttı, yağış için cuma günü işaret edildi: "Borsa İstanbul veya coin grafiği değil"

Ocak ayının yarısı geride bırakıldı ancak beklenen kar yağışı bir türlü gelmedi. Havaların ılıması da beklentileri iyice boşa çıkardı. Ancak kar takibine devam eden meteroloji uzmanları kar sinyalini verdi. Kerem Ökten, dün "Doğudan bir canavar gelebilir" şeklindeki açıklamasının ardından bu kez Avrupa modeli üzerinden bir karşılaştırmaya giderek 1983 tarihine dikkat çekti. İstanbul'da 1500 metrede beklenen sıcaklık senaryolarını gösteren grafikteki düşüş senaryoları da beklenen kar yağışının habercisi olarak yorumlandı.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün batıda kuvvetli lodos olduğunu belirterek şunları ifade etti:
Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına (70-90 km/sa) şeklinde. Deniz ulaşımında aksamalar Çatı uçmalarına dikkat.
Şen, İstanbul'da bugün yağmur görünmediği öngörüsünün ardından şöyle devam etti:
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1983 ve 2023 tarihlerinden radar görüntülerine yer vererek şu ifadeleri kullandı:
HavaForum'un sosyal medyadan grafikle yaptığı paylaşımda da ay sonunda kar sinyallerinin çoğaldığına dikkat çekildi: