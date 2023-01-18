Tüm senaryolar o tarihi gösteriyor! Kar sinyalleri arttı, yağış için cuma günü işaret edildi: "Borsa İstanbul veya coin grafiği değil"

Ocak ayının yarısı geride bırakıldı ancak beklenen kar yağışı bir türlü gelmedi. Havaların ılıması da beklentileri iyice boşa çıkardı. Ancak kar takibine devam eden meteroloji uzmanları kar sinyalini verdi. Kerem Ökten, dün "Doğudan bir canavar gelebilir" şeklindeki açıklamasının ardından bu kez Avrupa modeli üzerinden bir karşılaştırmaya giderek 1983 tarihine dikkat çekti. İstanbul'da 1500 metrede beklenen sıcaklık senaryolarını gösteren grafikteki düşüş senaryoları da beklenen kar yağışının habercisi olarak yorumlandı.

'LODOS' UYARISI: DİKKAT!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün batıda kuvvetli lodos olduğunu belirterek şunları ifade etti:

Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına (70-90 km/sa) şeklinde. Deniz ulaşımında aksamalar Çatı uçmalarına dikkat.

Edirne Kırklareli,Çanakkale, Balıkesir, İzmir,Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay, Burdur ve Adana yağmurlu.

"İSTANBUL'A YAĞIŞ CUMA AKŞAMI"

Şen, İstanbul'da bugün yağmur görünmediği öngörüsünün ardından şöyle devam etti:

Sıcaklık 19 C Kuzey ilçelerde Şile gibi 20 C ye gelir. İstanbula yağış Cuma akşamı. Önümüzdeki 1 hafta Kar görünmüyor Hatta Ege ve Akdeniz dişinda yağmur da görünmüyor. Ege ve Akdeniz Kuraklık konusunda problem yaşamayacak gibi.

"KAR SİNYALLERİ ÇOK ARTTI"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1983 ve 2023 tarihlerinden radar görüntülerine yer vererek şu ifadeleri kullandı:

Avrupa modeli çok güzel çıktı. Kar sinyalleri çok arttı. Bakalım küçük oynamalarla 1983'e evrilecek mi.

"BORSA İSTANBUL VEYA COIN GRAFİĞİ DEĞİL"

HavaForum'un sosyal medyadan grafikle yaptığı paylaşımda da ay sonunda kar sinyallerinin çoğaldığına dikkat çekildi: