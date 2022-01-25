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Kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

25.01.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini arttıran yoğun kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’nın ardından Atatürk Havalimanı’nda da uçuşlar durduruldu.

Kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

İstanbul’da şiddetlenen kar yağışı kentteki hava ulaşımını da durdurdu. İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar, sabah saat 04.00’e kadar iptal edilmişti.

ATATÜRK HAVALİMANI'DA UÇUŞLARA KAPATILDI

Benzer bir karar da genel havacılık ve kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı için geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı 05/23 pistinin 25 Ocak 2022 tarihi 04.00'e kadar kapalı olduğuna dair NOTAM yayınlanmıştır” denildi. (İHA)

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İstanbul
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