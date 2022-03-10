Kar yağışı sonrası peş peşe açıklamalar! İstanbul'da TIR ve kamyonların girişine izin

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı bugün sabah saatlerinden kenti etkisi altına aldı. Kente girmek isteyen TIR ve kamyonlar sabahın erken saatlerinde kar yağışı nedeniyle Silivri'de durdurularak parklara yönlendiriliyordu. Vali Yerlikaya TIR ve kamyonların geçiş iznine ilişkin son gelişmeyi duyurdu. Öte yandan İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sahada yürütülen karla mücadele çalışmalarını açıkladı.

TIR VE KAMYONLARA KONTROLLÜ GEÇİŞ İZNİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Meteoroloji bölge müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir.

İMAMOĞLU: "BİRKAÇ GÜN YOĞUN GEÇECEK"

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'daki kar yağışı üzerine bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"40-70 km arasında bir rüzgar bekleniyor. Birkaç gün yoğun geçecek. Yoğun kar yağışı ve bu soğuk havanın 4 gün boyunca pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. Pazartesine kadar sürecek bu yoğunluklu soğuk hava ve kar yağışıyla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek olacağı bildirildi. Şu ana kadar kuzeyde kalan ilçelerimizde 20 cm kar kalınlığı söz konusu.

"İBB OLARAK ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ"

Büyükşehir birimleri alarm durumunda ve çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun da sabah saatlerinde yüzde 35'ler çıktığını gördük. Şu an yüzde 20'ler seviyesinde. Vatandaşlarımızın bizimle uyumlu bir biçimde sürece dahil olmadığında karla mücadelenin başarı şansının olmadığını söylemiştim. Vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

İBB olarak AKOM'da çalışmaları sürdürüyoruz. 2 bin iş makine süreci destekliyor. Emekçi kardeşlerime de teşekkürlerimi iletiyorum. Son 24 saatte 6 bin tonun üzerinde tuz kullanıldı. Karayolları ekiplerinin, İCA'nın da tuzlama işlemini de takip ediyoruz.

Kar kalınlığı kuzeyde ve batıda daha etkili. Arnavutköy'de 20 cm, Kavacık'ta 15 cm kalınlığa ulaşmış durumda. İstanbul Havalimanı'nda 4-5 cm kalınlık görülmüş. İstanbul Havalimanı'nda da değerli bir çalışma yürütülüyor. Kusursuz bir süreci havalimanlarında da yaşayacağımızı görüyorum.

İl genelinde 20-40 santimlik bir kar beklendiğini belirtmeliyim. 40 noktada şu ana kadar 75 bin kumanya dağıtımı yapılıyor. İçinde çorbası, keki, meyve suyu bulunuyor. Mahmutbey ve Hadımköy'de ayrıca tuvaletlerimiz vatandaşlara hizmet verecekler."

