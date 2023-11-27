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Kar yolları kapadı! Bulgaristan ve Romanya'ya gitmek isteyen TIR'lar uzun kuyruklar oluşturdu

27.11.2023 10:02 | Son Güncelleme:
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Bulgaristan ve Romanya'da yoğun kar yağışı nedeniyle Avrupa ülkelerine gidecek TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruk 20 kilometreyi bulurken bir TIR şoförü "Arabadan inemiyoruz aşağıya soğuktan dolayı. Göçmenler var bunun yanında, illegal yollardan araca girmeye çalışıyorlar. Bu şartlarda çok zorlanıyoruz, kolay bir iş değil" dedi.

Kar yolları kapadı! Bulgaristan ve Romanya'ya gitmek isteyen TIR'lar uzun kuyruklar oluşturdu

Balkanlarda etkili olan yoğun kar yağışı, Bulgaristan ve Romanya'da yolların kapanmasına neden oldu. Dün sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin Bulgaristan'a sınır kesimleri de kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç yükleri taşıyan TIR'lar da karın yolları kapatmasından olumsuz etkilendi. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 20 kilometreyi bulan TIR kuyruğu oluştu. Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Bulgaristan ve Romanya'da yoğun kar yağışı sonrasında kapanan yollar nedeniyle Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 20 kilometrelik TIR kuyruğu oluşmuştur" ifadelerini kullandı. Yolların açılmaya başlanmasıyla birlikte TIR kuyruğu saatler ilerledikçe azalmaya başladı.

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"ARACA GİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gündüz 2, gece de 0 dereceye düşen hava sıcaklığında saatlerce kuyrukta bekleyen TIR sürücüleri, zor anlar yaşadıklarını anlattı. Sürücüler, özellikle geceleri kaçak göçmenlerin dorselerin brandalarını yırtıp araçlarına bindiklerini belirterek, bunun için nöbet tuttuklarını söyledi. Hamzabeyli yolunda 15 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen Fevzi Öz, "Bulgaristan'da kar yağışı etkiliymiş diye duyduk, bazı yollar kapalıymış. Biz de burada soğukta bekliyoruz. Sonuçta Bulgaristan bizden ayrı bir ülke, açarsa kapıyı gideceğiz, açmazsa böyle bekleyeceğiz. Kısıtlı yaşamımız burada kar yağdığı zaman. Arabadan inemiyoruz aşağıya soğuktan dolayı. Göçmenler var bunun yanında, illegal yollardan araca girmeye çalışıyorlar. Bu şartlarda çok zorlanıyoruz, kolay bir iş değil" dedi.

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"DÜN GECEDEN BERİ KUYRUKTAYIZ"

TIR şoförü Abbas Muhammedzade, saatlerdir kuyrukta beklediğini belirterek, "Halen sıradayım. 35 yıldır TIR şoförlüğü yapıyorum. Sanıyorum kar dolayısıyla bu kadar kuyruk oluştu. Bunun yanında yolda tesis de yok pek, o nedenle araçta yatıp kalkıyoruz" dedi. Gökhan Aydın da, "Dün geceden beri kuyruktayız. 17 kilometreye dayandı kuyruk. Bayağı zorluk çekiyoruz. Bulgaristan'da yolların kapalı olduğunu, yarın 12'den sonra açılacağını söylüyorlar. Bu sıra sıkıntısını her zaman yaşıyoruz. Hava da çok soğuk, kar yağışı da var. Küçük bir aracın içerisinde bu şartlarda mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Bulgaristan Romanya Tır
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