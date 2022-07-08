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Kara akrep kabusu! 8 aylık Muhammed bebek için zamanla yarışıldı

08.07.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kara akrebin elinden ısırdığı 8 aylık Muhammed bebek, ambulans helikopterle Antalya'daki hastaneye ulaştırıldı. En tehlikeli akrepler kategorisindeki kara akrebin soktuğu bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi. Akrep sokması tehlikesinin büyük bir bölümü kara akreplerden kaynaklanırken, yeni doğanlar, küçük çocuklar, alerjik rahatsızlıkları olanlar ve yaşlılar, kara akrebin zehrine direnç göstermekte çok daha güçsüz kalıyor.

Kara akrep kabusu! 8 aylık Muhammed bebek için zamanla yarışıldı

Kaş ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde 8 aylık Muhammed Göktuğ Ak isimli bebeğin elini kara akrep soktu. Aile, kendi imkanlarıyla bebeklerini hastaneye götürmek isterken ihbar üzerine Acil Sağlık Hizmetleri ekibi görevlendirildi. Muhammed bebek, yolda ambulansla alınarak Elmalı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kısa sürede teslim edildi. Burada yapılan muayene ve tetkikler sonucu bebeğin kol ve bacaklarında soğukluk bulunması üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Bölümü'ne sevki talep edildi.

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24 SAAT GÖZETİM ALTINDA TUTULDU

Kent merkezinden saat 14.52’de havalanan helikopter ambulans, 35 dakikada Elmalı’ya ulaşıp, minik Muhammed’i alarak saat 16.09’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine teslimini sağladı. Pediatri yoğun bakım servisinde tedavisi gerçekleşen Muhammed bebek, 24 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Sağlık personeliyle minik Muhammed'in helikopter içerisinde birbirlerine bakışları ise duygulandırdı.

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KARA AKREP EN TEHLİKELİ AKREPLER KATEGORİSİNDE

Akrep sokması tehlikesinin büyük bir bölümü siyah akreplerden kaynaklanıyor. En tehlikeli akrepler kategorisinde bulunan kara akrepler, evlerde en çok görülen akrepler arasında yer alıyor. Özellikle yeni doğanlar, küçük çocuklar, alerjik rahatsızlıkları olanlar ve yaşlılar, kara akrebin zehrine direnç göstermekte çok daha güçsüz kalırken, tıbbi müdahale hızlı bir şekilde yapılmazsa can kayıpları yaşanabiliyor.

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(DHA-İHA)

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