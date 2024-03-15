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  4. Kara kış geri döndü! 2 ilde yollar kapandı, eğitime ara verildi

Kara kış geri döndü! 2 ilde yollar kapandı, eğitime ara verildi

15.03.2024 10:54
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Kış bitti derken geri geldi. Gece yarısı Giresun ve Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı 33 köy yolunun kapanmasına ve bir ilçede okulların tatil edilmesine yol açtı.

Kara kış geri döndü! 2 ilde yollar kapandı, eğitime ara verildi

Gece boyunca devam eden yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte kent kısa süre içerisinde beyaz örtüyle kaplandı.

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10 SANTİMETREYİ AŞTI

Son günlerde bahar havasının etkili olduğu Gümüşhane’de gece gerçekleşen kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken buralarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

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Gece boyunca yağışın en çok etkilediği Şiran ilçesinde ise ilçe merkezi ve taşımalı sistemle eğitim verilen okullar bir günlüğüne tatil edilirken, ilçede yağış nedeniyle ulaşıma kapanan 21 köyde İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler çalışma başlattı.

Gümüşhane kent merkezine son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düşerken gece en düşük sıcaklık 0,4 derece olarak ölçüldü.

Yağışın ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda “Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı” ifadeleri kullanılırken aralıklı kar ve yağmur yağışlarının birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Alucra ilçesinde etkili olan yağışın ardından 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Giresun Gümüşhane kar
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