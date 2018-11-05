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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ soruşturmasında aktif görevdeki 26 asker hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvutleri'ndeki (TSK) 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, tamamı aktif görevde 26 asker için gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatları tespit edilen bir teğmen, 25'i astsubay olmak üzere toplam 26 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı ile harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Ankara ve 13 ilde operasyon başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı FETÖ

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
akp genel merkezinide bi bakın fetöcü çoktur ordada
Orduyu içten yiyip bitirdiler, hacı hoca namazlı diye yerleştirdiler torpille, ayıkla ayıkla bitmiyor.Yerinide başka cemaat dolduruyor haaa,kimi koyacaklar sandınız. Cumhuriyete saldıranlar Fesli kadirler alkışlanabiliyor,durum vahim.
temelli saglam atiyo iktidar
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