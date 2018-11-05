Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvutleri'ndeki (TSK) 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, tamamı aktif görevde 26 asker için gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatları tespit edilen bir teğmen, 25'i astsubay olmak üzere toplam 26 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı ile harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Ankara ve 13 ilde operasyon başlattı.

