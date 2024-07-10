Kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık... Neslim-İnanç Güngen gözaltına alınmıştı: Polisleri dans ederek karşılamış!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma kapsamında 25 ilde dün sabah düzenlenen operasyonlar kapsamında 54 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de gözaltına alındı.

55. ŞÜPHELİ: VERGİ MÜFETTİŞİ

CNN TÜRK İstihbarat Haber Müdürü Nihat Uludağ, bu operasyonlarla ilgili çarpıcı detayları canlı yayında aktardı.

"Dün akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Güngen ailesine ait şirketlerde 1.5 milyon liralık bir para trafiği vardı. Mali şube ekipleri bu durumu hayatın olağan akışına ters olarak yorumluyordu. Peki burada bir kara para aklama trafiği mi vardı? İşte bunu soruşturmakla görevli vergi müfettişinin de özellikle Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşmeler ve buluşmalar yaptığı tespit edildi. Bu olayı soruşturmakla görevli vergi müfettişi de gözaltına alındı. Operasyonun olacağı gün vergi müfettişi tatildeymiş. Otel odasına döndüğü an yakalandı. Şöyle bir ilginç detay daha var. Güngen çiftinin para trafiği olduğu şirketler eşi İnanç Güngen'in üzerine olduğu tespit edilmiş. Yani vergi müfettişinin Neslihan Güngen ile görüşeceği bir durum yok. Suçlu mu değil mi, soruşturma sonunda belli olacak."

POLİSLERİ DANS EDEREK KARŞILADI

"Mali şube ekiplerinin aylar süren teknik ve fiziki takip çalışması vardı. Neslim yani Neslihan Güngen gözaltına alınırken o gece bir eğlence merkezinde eğlendiği, gözaltı işlemleri sırasında polisi dans ederek karşıladığı, ancak emniyete götürülürken ağlama krizine girdiği belirtiliyor. Sanırım alkolün etkisi geçiyor."

'KAMU GÖREVLİSİNDEN ETİK OLMAYAN BİR DAVRANIŞ'

Öte yandan operasyonun hukuki boyutunu değerlendiren Avukat Zafer İşeri'nin açıklamaları ise şöyle;

"Bir suçun varlığını incelemekle görevli bir kamu görevlisinin etik karşılanamayacağı davranışının gözden kaçmaması önem taşıyor. Suçtan elde edilen bir gelirin tespitini yapmakla görevli müfettişin, bu olayın faili olduğu düşünülen şüphelilerle iletişim içinde olması şüphesiz soruşturmanın gizliliği açısından ve ortaya çıkacak raporun tarafsızlığı konusunda büyük önem taşıyordu. Doğru bir zaman da 55. şüpheli olarak kamu görevlisine el çektirilmiş oldu. Öyle bir suç örgütü kurulduğu iddiası var ki. Bir tarafta fenomen sıfatayla kamuoyunun tanınırlığını kazanıyor. Diğer taraftan güzellik mekezleri adı altında 130 tane bayiliğe ulaşan çok büyük ticarat hacmi oluşuturuluyor. Ama bu görünenlerin arka tarafından suçtan elde edildiği iddia edilen astronomik bir para var."







