Karaaslan'dan Samsun Roket Takımı'na kutlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ABD'de düzenlenen IREC Roket Yarışması'nda "En İyi Takım Ruhu Ödülü"ne layık görülen Samsun Roket Takımı'nı kutladı.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, "teknoloji tasarlayan ve üreten Türkiye" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın destekleriyle bugüne kadar teknoloji üretiminde yetişmiş insan kapasitesinin artırılmasına yönelik değerli çalışmaların hayata geçirildiğini vurguladı.

Teknoloji ve uzay çağında gelişmenin ve dünya ile rekabet edebilmenin ön koşulunun teknolojide yeni atılımlar gerçekleştirmek olduğuna işaret eden Karaaslan, "Teknoloji tasarlayan ve üreten ülke olma hedefiyle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaştığını, gençlerimizin ulusal ve uluslararası başarılarında görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan, bir ülkenin teknolojik açıdan kendine yeterliliğinin en temel unsurunun yetişmiş insan kapasitesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: