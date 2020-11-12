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Karabağ'a Türk-Rus ortak merkezi! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 09:26 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karabağ'da kurulacak Türk-Rus ortak gözlem merkeziyle ilgili açıklamalarda bulunarak "Yarın Rusya'dan gelecek heyetle ortak gözlem merkeziyle detayları ele alacağız." dedi.

Karabağ'a Türk-Rus ortak merkezi! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da açıklamalarda bulundu. Karabağ'da Rusya ile birlikte kurulacak ortak gözlem merkeziyle ilgili açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Hangi çözümü tercih ederlerse hep yanlarındayız. Ermenistan daha önce hep ateşkesi bozdu, savaşı isteyen Ermenistan'dı. Türkiye, Rusya'nın Azerbaycan-Ermenistan arasında oynadığı rolü önemsiyor.

ORTAK GÖZLEM MERKEZİ

Anlaşmanın 5. maddesi gereği Rusya ile ortak gözlem, denetim merkezi açılması konusunda bir mutabakata vardık. Bu süreci kardeş Azerbaycan ile koordine ettik. Azerbaycan'ın da olur verdiği şekilde daha önce de mutabakata vardığımız anlaşmanın detayları belli olduktan sonra dün akşam Savunma Bakanımız Akar ile Rusya Savunma Bakanı arasında nihai belge imzalandı. Şimdi sırada bu işin detaylarını konuşacağız. Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan'ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Bu merkez, denetim ve gözetleme merkezi tabii ki önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek.Yarın Rusya'dan gelecek heyetle ortak gözlem merkeziyle detayları ele alacağız.

'ATEŞKESİ YİNE BOZARLARSA BEDELİNİ ÖDERLER'

Ateşkes ve sonrasındaki mutabakatın kalıcı bir barışa vesile olmasını diliyoruz. Bundan sonra hiçbir ülke Ermenistanı destekleyerek süreci baltalamasın. Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler.


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