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Karabük'te feci kaza! Annesi sinir krizi geçirdi

30.10.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te beton mikseri çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi sinir krizi geçirdi.

Karabük'te feci kaza! Annesi sinir krizi geçirdi

Kaza, 100. Yıl Mahallesi kavşağında meydana geldi.

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METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. idaresindeki beton mikseri Karabük istikametine seyir halindeyken, Serkan K. idaresindeki otomobile çarparak metrelerce sürükledi.

SÜRÜCÜNÜN ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi Melek K. sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mikserin otomobili sürüklediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken mikser sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük
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