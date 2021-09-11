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  4. Karabük'te ilginç olay! Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce "Koronayım" dedi

Karabük'te ilginç olay! Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce "Koronayım" dedi

11.09.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te, karantinada olması gereken Sudenur A. (18), arkadaşıyla bindikleri taksinin ücretini ödemeyince sürücü durumu polise bildirdi. Sudenur A. polislere, "Koronayım yaklaşmayın" derken, ambulansla evine bırakıldı. Arkadaşı ise şikayet üzerine gözaltına alındı.

Karabük'te ilginç olay! Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce "Koronayım" dedi

Olay, gece saatlerinde Karabük otobüs terminalinde bulunan taksi durağında meydana geldi. Sudenur A. ve Yasin D. taksiye bindi. İstedikleri adrese geldiklerinde taksimetrenin yazdığı ücrete tepki gösteren gençler, şoför ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü aracını durağa çekip durumu polise bildirdi. Taksicinin şikayetçi olmasının ardından Yasin D. gözaltına alınırken, Sudenur A. ise, "Koronayım yaklaşmayın" diye bağırdı.

HES KODU SORGUSUNDA POZİTİF ÇIKTI

Yapılan HES kodu sorgusunda genç kızın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinada olması gerektiği tespit edildi. Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi geldi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de hakaret eden genç kız, sağlık görevlilerine de tepki göstererek, "Bırakın beni gitmek istiyorum. Eve falan gitmek istemiyorum. Ben istediğim yere çıkarım. Ben istediğimi yaparım, kimse beni çekemez" dedi.

Karantina tedbirlerine uymamaktan polis ekiplerince tutanak tutulan genç kız, ambulansla evine götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Karabük karantina
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