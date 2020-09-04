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Karabük Valisi Gürel: Güncel rakamları söylemiyoruz ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, pandemi nedeniyle pazar ve iş yerlerinde yaptığı denetimde, ''Eğer artış devam ederse mecbur kalıp bir kısım kararlar bir kısım yasaklamalar gelebilir” dedi. Öte yandan Vali Gürel kentteki güncel koronavirüs rakamlarıyla ilgili olarak "Güncel rakamları söylemiyoruz ama özellikle son haftalarda arttığını söyleyebilirim." diye konuştu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve daire müdürleri ile birlikte pazar ve Şirinevler Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında esnafı ziyaret ederek uyarılarda bulundu. Vaka sayılarında gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden Vali Gürel, “Özellikle Kurban Bayramı sonrası vaka sayılarında gözle görülür bir artış var. Bunların azaltılması ile alakalı bir kısım yeni tedbirler planlandı. Son günlerde şunu anladık ki bu sadece kronik hastalarımızı veya 65 yaş üstü vatandaşlarımızı etkilemiyor neredeyse bütün her yaş grubundan insanları etkileyebilecek duruma geldi. Çok kolay bulaşabiliyor maalesef ve öldürücü olabiliyor. Maalesef bunu son günlerde yaşamaya başladık. Vatandaşlarımızın öncelikli olarak kendisinin sağlıklarını düşünmesi lazım. Kendi akrabalarını, kendi sevdiklerinin sağlıklarını düşünmesi lazım. Zaten bunu sağladığımız müddetçe toplumu da korumuş oluruz” dedi.

'EĞER ARTIŞ DEVAM EDERSE BİR KISIM YASAKLAMALAR GELEBİLİR'

Bugüne kadar 33 binin üzerinde denetim yaptıklarını ifade eden Vali Gürel, “İlimizde 13 ekip ile ayrıca ilçelerimizdeki ekiplerimiz sahada sürekli denetim yapmaktalar. Şu ana kadar 33 bin denetim yapmış durumdayız. Her gün bu sayı giderek artmaya devam etmekte. Maksadımız vatandaşımızın duyarlılığını arttırmak. Eğer artış devam ederse mecbur kalıp bir kısım kararlar bir kısım yasaklamalar gelebilir. Arzumuz bunların olmaması ve virüs mücadelesi yasaklamalar gelmeden bitirilmeli” diye konuştu.

'GÜNCEL RAKAMLARI SÖYLEMİYORUZ AMA ÖZELLİKLE SON HAFTALARDA ARTTIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM'

Güncel rakamları açıklamadıklarını ifade eden Vali Gürel, şöyle konuştu:

“Güncel rakamları söylemiyoruz ama özellikle son haftalarda arttığını söyleyebilirim. Bunlar şu anda üstesinden gelebileceğimiz noktada. Hastane ortamımız iyi durumda, yurtlarımızı bu maksatla tahsis ettik. Şu anda oralarda tedavi süreçleri devam ediyor. Ama özellikle belirtisi olmayan vakaları da evlerinde takip ediliyor. Hiç kimsenin hasta olmasını, bu virüse maruz kalması arzu etmiyoruz. Çok hızlı şekilde yayılabiliyor maalesef. Bir odak noktası tespit edildiğinde bir girildiğinde bazen 5 bazen 10 bazen 20 hastayla karşı karşıya kalabiliyoruz, insanlarımız sağlığını korumaya özen göstersin.”

Kaynak: DHA

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