HABER

Karabük'te kimyasal madde yüklü tanker köprüden düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:43 | Son Güncelleme

Eskipazar ilçesindeki kazada, tanker sürücüsü yaşamını yitirdi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köprüden düşen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Samsun yönüne giden Özcan Tunalı (47) yönetimindeki kimyasal madde yüklü 77 DD 656 plakalı tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkisindeki Çerkeş Çayı üzerinde bulunan yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki Musaefendi Köprüsü'nden düştü.

Olay yerine çağrılan AFAD ve sağlık ekipleri, düşme sırasında tankerin basıncın etkisiyle patlaması ve etrafa kimyasal madde yayılması nedeniyle özel koruyucu elbiselerle tankerin sürücüsüne ulaştı.

Sürücü Tunalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu sırada çaya karışan kimyasal maddenin balıkların ölümüne neden olduğu görüldü.

PARTNERBöyle fobi olmaz olsun! İşte en ilginç korkularBöyle fobi olmaz olsun! İşte en ilginç korkular
'Nazlı' isimli keçisini bir an olsun yanından ayırmıyor'Nazlı' isimli keçisini bir an olsun yanından ayırmıyor
Ayaklarını camdan çıkarıp araba sürdü!Ayaklarını camdan çıkarıp araba sürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskipazar Karabük kimyasal madde tanker

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Ayaklarını camdan çıkarıp araba sürdü!

Ayaklarını camdan çıkarıp araba sürdü!

ABD merkezli askeri dergi National Interest: Trump için ABD-Türkiye ittifakını gömme vakti

ABD merkezli askeri dergi National Interest: Trump için ABD-Türkiye ittifakını gömme vakti

İstanbul'da kaza! Trafik felç oldu

İstanbul'da kaza! Trafik felç oldu

'Vefalı genç' erdemin hayali gerçek oldu

'Vefalı genç' erdemin hayali gerçek oldu

TOTAL yeni imaj kampanyasında “Bu Ülke Özel, Türkiye’nin Enerjisi Güzel” diyor

TOTAL yeni imaj kampanyasında “Bu Ülke Özel, Türkiye’nin Enerjisi Güzel” diyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.