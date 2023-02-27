HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Karaciğerinizin büyük tehlikede olduğunu gösteren önemli işaret! Diş fırçalarken bu durumu yaşıyorsanız...

Karaciğerinizin büyük tehlikede olduğunu gösteren önemli işaret! Diş fırçalarken bu durumu yaşıyorsanız...

27.02.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaciğer sağlığını korumak vücudumuz için büyük önem taşıyor. Birçok nedene bağlı olarak gelişen yağlı karaciğer hastalığı ve karaciğer yetmezliği çok riskli durumlara sebep olabiliyor. Şiddetli yağlı karaciğer hastalığını erken teşhis etmek için vücutta görülen belirtilere dikkat etmek gerekiyor. İşte yağlı karaciğer hastalığının o riskli belirtisi...

Karaciğerinizin büyük tehlikede olduğunu gösteren önemli işaret! Diş fırçalarken bu durumu yaşıyorsanız...

Yağlı karaciğer hastalığı erken teşhis edilmezse ve tedavi edilmezse karaciğer yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabiliyor. Bu sebeple önemsiz görülen ama riskli hastalıkların belirtisi olabilen bazı durumlara karşı dikkatli olmak hayat kurtarabilir. Yağlı karaciğer hastalığının en erken aşamalarında genellikle bir belirti görülmüyor. Ancak bu hastalığın uzun süre teşhis edilmemesi organda kalıcı hasarlara neden olabiliyor.

KARACİĞERİN DÜZGÜN ÇALIŞMASINI ENGELLİYOR

Siroz, yıllarca süren iltihaplanmadan sonra ortaya çıkan yağlı karaciğer hastalığının en şiddetli aşamasıdır. Karaciğer yaralı, yumrulu ve küçülmüş hale gelir. NHS Inform açıklıyor: "Siroz, sürekli, uzun süreli karaciğer hasarının neden olduğu karaciğer skarlaşmasıdır. Skar dokusu, karaciğerdeki sağlıklı dokunun yerini alır ve karaciğerin düzgün çalışmasını engeller. Sirozun neden olduğu hasar tersine çevrilemez ve sonunda o kadar yaygın hale gelebilir ki karaciğeriniz çalışmayı durdurur. Buna karaciğer yetmezliği denir.

Ekran görüntüsü 2023-02-27 165337

NHS Inform, "Karaciğeriniz düzgün çalışma yeteneğini kaybettiğinde, muhtemelen iştah kaybı, mide bulantısı ve kaşıntılı cilt yaşarsınız. Daha sonraki aşamalarda semptomlar sarılık, kan kusma, koyu, katran görünümlü dışkı ve bacaklarda (ödem) ve karında (asit) sıvı birikmesi görülebiliyor." diyor.

DİŞ ETİ VE BURUN KANAMALARINA DİKKAT

Ekran görüntüsü 2023-02-27 170316

Ortaya çıkabilecek siroz semptomlarından biri diş eti kanamasıdır. Bunun nedeni, durumun daha kolay kanamanıza veya morarmanıza neden olabilmesidir. NHS Inform'a göre, bu aynı zamanda daha sık burun kanamalarına neden olur.

Ekran görüntüsü 2023-02-27 165427

Dikkat edilmesi gereken diğer siroz semptomları şunları içerir:

  • Yorgunluk ve zayıflık
  • İştah kaybı
  • Kilo kaybı ve kas kaybı
  • Hasta hissetme (mide bulantısı) ve kusma
  • Karaciğer bölgesi çevresinde hassasiyet veya ağrı
  • Bel seviyesinin üzerindeki ciltte küçük kırmızı çizgiler (kan kılcal damarları)
  • Çok kaşıntılı cilt
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göz ağrısına evde çözüm önerileriGöz ağrısına evde çözüm önerileri
Deprem dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!Deprem dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Depremler sonrası o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'Türkiye'de birinci sırada'Depremler sonrası o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'Türkiye'de birinci sırada'
Anahtar Kelimeler:
diş eti kanaması karaciğer yağlanması siroz burun kanaması Karaciğer‎ belirti diş eti

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"

Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"

EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...

EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...

'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler

'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.