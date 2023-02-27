Karaciğerinizin büyük tehlikede olduğunu gösteren önemli işaret! Diş fırçalarken bu durumu yaşıyorsanız...

Yağlı karaciğer hastalığı erken teşhis edilmezse ve tedavi edilmezse karaciğer yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabiliyor. Bu sebeple önemsiz görülen ama riskli hastalıkların belirtisi olabilen bazı durumlara karşı dikkatli olmak hayat kurtarabilir. Yağlı karaciğer hastalığının en erken aşamalarında genellikle bir belirti görülmüyor. Ancak bu hastalığın uzun süre teşhis edilmemesi organda kalıcı hasarlara neden olabiliyor.

KARACİĞERİN DÜZGÜN ÇALIŞMASINI ENGELLİYOR

Siroz, yıllarca süren iltihaplanmadan sonra ortaya çıkan yağlı karaciğer hastalığının en şiddetli aşamasıdır. Karaciğer yaralı, yumrulu ve küçülmüş hale gelir. NHS Inform açıklıyor: "Siroz, sürekli, uzun süreli karaciğer hasarının neden olduğu karaciğer skarlaşmasıdır. Skar dokusu, karaciğerdeki sağlıklı dokunun yerini alır ve karaciğerin düzgün çalışmasını engeller. Sirozun neden olduğu hasar tersine çevrilemez ve sonunda o kadar yaygın hale gelebilir ki karaciğeriniz çalışmayı durdurur. Buna karaciğer yetmezliği denir.

NHS Inform, "Karaciğeriniz düzgün çalışma yeteneğini kaybettiğinde, muhtemelen iştah kaybı, mide bulantısı ve kaşıntılı cilt yaşarsınız. Daha sonraki aşamalarda semptomlar sarılık, kan kusma, koyu, katran görünümlü dışkı ve bacaklarda (ödem) ve karında (asit) sıvı birikmesi görülebiliyor." diyor.

DİŞ ETİ VE BURUN KANAMALARINA DİKKAT

Ortaya çıkabilecek siroz semptomlarından biri diş eti kanamasıdır. Bunun nedeni, durumun daha kolay kanamanıza veya morarmanıza neden olabilmesidir. NHS Inform'a göre, bu aynı zamanda daha sık burun kanamalarına neden olur.

Dikkat edilmesi gereken diğer siroz semptomları şunları içerir: