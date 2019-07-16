HABER

Karadeniz Bölgesi’nde İklim Değişikliği Eylem Planı’nda yeni rol haritası buradan başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

Karadeniz Bölgesi’nde dere yatakları ve riskli bölgelerdeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan yeni yol haritasında Trabzon’un Araklı ilçesindeki belirlenen 40 dönümlük alanda TOKİ tarafından 200 konutun inşaatına başlanacak.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığınca iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan ve Trabzon, Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve Artvin illerini kapsayan 15 maddelik ‘Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nın detaylarını geçtiğimiz günlerde Trabzon’da düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

Karadeniz Bölgesi’nde İklim Değişikliği Eylem Planı’nda yeni rol haritası buradan başlayacak

Karadeniz Bölgesi’nde dere yatakları ve riskli bölgelerdeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan yeni yol haritasında Trabzon’un Araklı ilçesindeki belirlenen 40 dönümlük alanda TOKİ tarafından 200 konutun inşaatına başlanacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığınca iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan ve Trabzon, Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve Artvin illerini kapsayan 15 maddelik ‘Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nın detaylarını geçtiğimiz günlerde Trabzon’da düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Dere yataklarında yer alan binaların tespit edileceği ve uygun alanlar için kamulaştırma ve taşıma sürecinin planlanacağı eylem planında Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun ve Artvin illerinde öncelikli olarak dere yataklarında yer alan binaların tespit çalışmalarına başlandı. Bölgeden bulunan yaklaşık 19 bin akar dere ve 131 bin kuru dereden birinci derece risk grubundaki 367 derenin taraması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tamamlanırken, dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan, acil ve öncelikli taşınması gereken bin 950 adet bina tespit edildi. Riskli bölgelerde yaşayan 2 bin aileyi, kentsel dönüşüm kapsamında yapacakları konutlara taşıyacak bakanlık, Karadeniz Bölgesi’nde dere yatakları ve riskli bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını yeni bir yol haritasıyla başlatacak. İlk olarak, Trabzon’un Araklı ilçesinde 40 dönümlük alanda tespit edilen Özgen ve Yolgören mahallesinde 200 konutun inşaatına TOKİ tarafından başlanacak. 2023 yılına kadar 15 bin konut inşa edilmesinin planlandığı eylem planında dere yatağında bulunan binaların taşınması sürecinde de hiçbir mağduriyet yaşanmayacağı kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi’nde İklim Değişikliği Eylem Planı’nda yeni rol haritası buradan başlayacak

Karadeniz Bölgesi’nde İklim Değişikliği Eylem Planı’nda yeni rol haritası buradan başlayacak

Karadeniz Bölgesi’nde İklim Değişikliği Eylem Planı’nda yeni rol haritası buradan başlayacak

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Antik Kent’te sanal gerçeklik gözlüğüyle tarihe yolculukAntik Kent’te sanal gerçeklik gözlüğüyle tarihe yolculuk
Kamera entegre ve uçuş testlerini TUSAŞ’ın yaptığı hava fotoğrafı çekim uçağı (HAFÇU), Harita Genel Müdürlüğü’ne teslim edildiKamera entegre ve uçuş testlerini TUSAŞ’ın yaptığı hava fotoğrafı çekim uçağı (HAFÇU), Harita Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

Saat kulesi mescit minaresi olarak inşaa edilmiş

O kulenin yeni bir sırrı ortaya çıktı

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.