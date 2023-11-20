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  4. Karadeniz’de dalgalar 183 metrelik dev gemiyi beşik gibi salladı

Karadeniz’de dalgalar 183 metrelik dev gemiyi beşik gibi salladı

20.11.2023 13:52 | Son Güncelleme:
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Karadeniz açıklarında meydana gelen fırtına denizcilere zor anlar yaşattı. Oluşan dev dalgalar 183 metrelik tanker gemisinin personeli tarafından görüntülendi. Dev dalgalar gemiyi beşik gibi sallarken, fırtınada geminin cankurtaran filikaları hasar gördü.

Karadeniz’de Pazar günü etkili olan fırtınadan açık denizdeki gemiler de etkilendi.

MD Miranda adlı gemi Karadeniz açıklarında seyir halindeyken fırtınaya yakalandı. Yunanistan'dan Rusya'nın Tuapse şehrine gitmek için yola çıkan, 183 metrelik geminin metrelerce yükseklikteki dalgalar arasında ilerlemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Karadeniz açıklarında fırtınaya yakalanan geminin cankurtaran filikaları bağlantı yerlerinden kırıldı.

Gemide bulunan 24 personel zor anlar yaşadı. Fırtına sırasında denizde oluşan dalgalar gemiyi beşik gibi salladı. O anlar gemi personeli tarafından kayıt altına alındı. Cep telefonu görüntüsünde fırtınadan sonraki gün, denizin sakin halini görüntüleyen personelin, "Kurban olduğum Allah’ım dün yapmış olduğun fırtına bugünkü sessizliğin" sözleri de duyuluyor.

(DHA)

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