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Karadeniz'de hareketli dakikalar! Savaş uçakları havalandı: Açıklama geldi

27.08.2023 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait bir insanız hava aracı hareketli dakikaların yaşanmasına sebep oldu. İHA'nın sınırlarına yaklaştığını fark eden Rus yetkililer savaş uçaklarını devreye soktu. ABD İHA'sının Rusya sınırlarından geri dönmesi üzerine savaş uçakları hangarlarına geri döndü. Konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Karadeniz'de hareketli dakikalar! Savaş uçakları havalandı: Açıklama geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD’ye ait bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından uzaklaştırıldığını açıkladı.

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SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Rusya Savunma Bakanlığı ABD’ye ait MQ-9A Reaper tipi bir insansız hava aracının Karadeniz üzerinde keşif yaptığı sırada Rus sınırlarına yaklaştığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Karadeniz üzerinde Rus hava radar sistemleri tarafından Rusya sınırlarına yaklaşan bir insansız hava aracı tespit edildi. Bunun üzerine Rus Hava Kuvvetleri’ne ait SU-30 savaş uçağı kalkış yaptı. İHA’nın ABD’ye ait MQ-9A Reaper tipi keşif İHA’sı olduğu anlaşıldı. Rus savaş uçağının yaklaşmasıyla yabancı keşif İHA’sı Rusya Federasyonu sınırlarından ‘U’ dönüşü yaptı. Rus savaş uçağı güvenli bir şekilde hava üssüne dönerken, Rus sınırlarının ihlali önlendi.” ifadeleri kullanıldı.

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"KURALLARA BAĞLI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Söz konusu müdahalenin uluslararası kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine vurgu yapılarak, “Rus savaş uçağının uçuşu, güvenlik önlemlerine uygun olarak tarafsız sular üzerinde hava sahası kullanımına yönelik uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildi.” denildi. (İHA)

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Rusya Karadeniz savaş uçağı abd

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