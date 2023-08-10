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Karadeniz'de 'Rip Akıntısı' riski... 3 ilde denize girmek yasaklandı!

10.08.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kandıra ve Akçakoca ilçelerinde, Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde ve Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı.

Karadeniz'de 'Rip Akıntısı' riski... 3 ilde denize girmek yasaklandı!

Kocaeli, Sakarya ve Düzce'nin denize kıyısı olan ilçelerinde denize girmek olumsuz hava koşulları yüzünden yasaklandı.

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KOCAELİ VE DÜZCE'DE YASAKLANAN İLÇELER

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesindeki Kerpe, Miço koyu ve Kumcağız dışındaki tüm plajlar ile Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kaymakamlık tarafından alınan kararla Kerpe, Miço koyu ve Kumcağız dışındaki tüm plaj ve koylarda 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava ve deniz şartlarının plaj ve sahillerde risk oluşturabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadesine yer verildi.

Denize girme yasağının ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

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SAKARYA'YA RİP AKINTISI UYARISI

Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ve rip akıntısı sebebi ile denize girmek bir gün süreyle yasaklandı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları ile dalga ve rip akıntısı sebebi ile denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kaynak: AA-DHA-İHA


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