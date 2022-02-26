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Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya kendi savaş uçağını vurdu

26.02.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bölgeden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Karadeniz'de sıcak bir gelişme yaşandı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, “Rusya Federasyonu’na ait savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını ’dost ateşi’ ile Karadeniz’de imha etti” açıklamasını yaptı.

Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya kendi savaş uçağını vurdu

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 3. gününde Rusya, saldırılarını sürdürüyor. Odessa kentinde de Ukrayna Kara Birlikleri ve hava kuvvetleri tarafından Rus uçak ve birliklerine karşı direniş sürerken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu’na ait savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını ’dost ateşi’ ile Karadeniz’de imha etti” denildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri de Rus uçağının düşmesinin ardından yayınladığı mesajda, “Karadeniz’de Füze Birimleri tarafından Rus Su-30 savaş uçağı imha edildi. Cehenneme hoş geldiniz!” ifadeleri yer aldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ukrayna’nın Önemli liman kentlerinden olan Odessa’da, Rus askerleri ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmaların şiddetini artırmasının ardından, TSİ 23:00 ile 05:00 saatleri arasında sivillerin sokağa çıkması yasaklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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