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Karadeniz'de sıcak saatler! İngiliz uçakları engellendi

27.06.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus uçakları, Karadeniz’de İngiliz savaş uçaklarının ülkenin hava sahası sınırlarına yaklaştığının tespit edilmesi üzerine engelledi. Rus Savunma Bakanlığı o anlara ilişkin görüntüleri yayımladı.

Karadeniz'de sıcak saatler! İngiliz uçakları engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Karadeniz üzerindeki Rus hava sahası kontrolleri, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan üç hava hedefi tespit etti. Rus savaş uçaklarının mürettebatı hava hedeflerinin RC-135 keşif ve elektronik harp uçağı ile İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait iki Typhoon savaş uçağı olduğunu tespit etti” denildi.

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"İHLAL SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Yapılan tespitin ardından Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait iki Su-27 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı ve yaklaşan uçaklara doğru yöneldiği aktarıldı. Açıklamada, "Rus savaş uçakları yaklaşırken, yabancı savaş uçakları U dönüşü yaparak Rusya Federasyonu devlet sınırından uzaklaştı. Rus uçakları güvenli bir şekilde kendi havaalanlarına geri dönmüştür. Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlali söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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İngiltere Rusya Karadeniz

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