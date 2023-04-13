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Karadeniz sahil yolunda zincirleme trafik kazası! Uzun kuyruklar oluştu

13.04.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu'nda kontrolden çıkan kamyonun bariyerleri aşarak şehir içi yoluna devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, kamyonun kapattığı karayolunda oluşan kuyruktaki zincirleme kaza meydana geldi.

Karadeniz sahil yolunda zincirleme trafik kazası! Uzun kuyruklar oluştu

Edinilen bilgiye göre, Şehirmerkezi Kumyalı mevkiinde Ordu’dan, Trabzon İstikametine seyir halinde olan bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şehir içi yoluna devrildi.

SAHİL YOLUNDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Arkadan gelen iplik yüklü tırların da kazaya karışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada şehir içi yolu trafiğe kapatılırken, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise uzun kuyruklar oluştu.

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Trafik ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yolda Karadeniz Sahil Yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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Şehir içi yolu ise devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Giresun

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