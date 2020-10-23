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Karadeniz'de HES'ler: Sel felaketinin ardından Giresun ve Dereli

23.10.2020 19:23 | Son Güncelleme

Karadeniz'deki hidroelektrik santrallerin (HES) insan ve çevre yaşamına etkilerini incelediğimiz video-haber serimizin dördüncü bölümünde, 22 Ağustos'ta meydana gelen ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyoruz.

Karadeniz'de HES'ler: Sel felaketinin ardından Giresun ve Dereli

https://www.youtube.com/watch?v=swAqOeGtDfw

Karadeniz'deki hidroelektrik santrallerin (HES) insan ve çevre yaşamına etkilerini incelediğimiz video-haber serimizin dördüncü bölümünde, 22 Ağustos'ta meydana gelen ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyoruz.

TMOBB, yaşanan sel felaketinin sebebi olarak çarpık kentleşmeyi, HES'leri ve doğa tahribatını işaret ediyor.

Bölgede en çok hasar gören ilçelerinden biri olan Dereli'de yöre halkı ile konuştuk.

Haber & Video: Neyran Elden, Fundanur Öztürk

Grafik: Mesut Ersöz

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