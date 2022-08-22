Karakolda hareketli dakikalar! Polisin silahıyla rastgele ateş açıp kaçmaya çalıştı

Bağcılar Güneşli'de bulunan karakolda bugün hareketli dakikalar yaşandı. Bir şüpheli, polisin silahını aldıktan sonra rastgele etrafa ateş açıp kaçma girişiminde bulundu. Bağcılar Kaymakamlığı, saldırganın açtığı ateşte bir kişinin yaralandığını belirtirken şüphelinin açılan ateşle etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ATEŞ AÇIP KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Güneşli Polis Merkezi Amirliği’nde bugün saat 03.00 sıralarında bıçakla yaralama olayının faili olarak gözaltına alınan S.A, görevli memurun silahını almış ve rastgele ateş ederek binadan kaçma teşebbüsünde bulunmuştur. Şahsın açtığı ateş sonucu, o esnada başka bir olay nedeniyle muhafaza altında işlemleri yapılan A.I. isimli şahıs yaralanmıştır. Uyuşturucu ve gasp olaylarından 4 adet suç kaydı bulunan, yapılan uyarıları dikkate almayarak eylemine devam eden S.A, görevlilerimizce ateş açılarak etkisiz hale getirilmiştir. Olayda yaralanan muhafaza altındaki A.I.ve şüpheli S.A. hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen ‘kasten yaralama’, ‘görevli memura mukavemet’ suçlarıyla ilgili tahkikat başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

