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Karaların artık sadece yüzde 23'ü el değmemiş

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2018 01:47 | Son Güncelleme

Çevre bilimciler ilk kez dünya üzerinde denizde ve karada el değmemiş olarak nitelendirilecek bölgelerin hassas ölçekli haritası çıkarıldı. Buna göre dünyadaki kara parçalarının sadece yüzde 23'ü el değmemiş durumda bulunuyor.

Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre bu bölgelerin yüzde 70'i Rusya, Kanada, Avustralya, ABD ve Brezilya'da bulunuyor.

Bilim insanları haritayı çıkardı

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ScienceDaily'nin haberine göre, çevre bilimciler ilk kez dünya üzerinde denizde ve karada el değmemiş olarak nitelendirilecek bölgelerin hassas ölçekli haritasını çıkardı.
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Çevre bilimciler haritaya bakıldığında dünyada kara parçalarının artık sadece yüzde 23'üne el değmemiş denebileceğine, Antarktika hariç geri kalan kısmının, insan eylemlerinin doğrudan etkisine maruz kaldığına dikkati çekti.
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'TEDİRGİN EDİCİ'

'TEDİRGİN EDİCİ'
Bulgunun özellikle yakın geçmişte yapılan sayısız çalışmanın, dünyada el değmemiş yerlerin, iklim değişikliğine karşı önemli tampon bölgeler olduğunu göstermesi dolayısıyla tedirgin edici olduğu ifade edildi.
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Bilim insanları, Rusya, Kanada, Avustralya, ABD ve Brezilya'nın, karada ve denizde el değmemiş bölgelerin yüzde 70'ine sahip olduğuna ve bu ülkelerin, vahşi doğanın koruma altına alınması konusunda çok büyük rolleri bulunduğuna işaret etti.
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Çalışmayla ilgili ayrıntılar Nature dergisinde yayımlandı.
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Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) hafta başında yayımladığı raporda da insanların, 1970-2014 yıllarında yerküre üzerinde memeliler, balıklar ve sürüngenler dahil hayvanların yüzde 60'ının yok olmasına neden olduğu bildirilmişti.
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(AA)
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