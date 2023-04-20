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  4. Karaman'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç metrelerce yüksekten alt geçide düştü: 2 ölü 1 yaralı

Karaman'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç metrelerce yüksekten alt geçide düştü: 2 ölü 1 yaralı

20.04.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da köprülü kavşakta kontrolden çıkan hafif ticari araç, demir korkulukları yıkarak metrelerce yüksekten alt geçide düştü. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karaman'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç metrelerce yüksekten alt geçide düştü: 2 ölü 1 yaralı

Karaman'daki kaza, iftar saatinde Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan köprülü kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. (66) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprünün demir korkuluklarına çarparak alt geçide düştü.

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ARAÇTAN İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi araç içerisindeki yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de alt geçidi trafiğe kapattı. Kazada direksiyon mahallinde sıkışan sürücü Mehmet A., olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kızı Melisa A. ile torunu olduğu öğrenilen İlkay K. (25) ise ters dönen araç içerisinden itfaiye tarafından çıkarıldı.

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Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlkay K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melisa A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücü Mehmet A.'nın cansız bedeni araç içerisinden çıkarılarak morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası Karaman

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