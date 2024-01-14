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Karaman'da otomobil alev alev yandı, yol trafiğe kapatıldı!

14.01.2024 01:03 | Son Güncelleme:
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Karaman’da alev alan LPG’li otomobil nedeniyle bulvar kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Karaman'da otomobil alev alev yandı, yol trafiğe kapatıldı!

Olay, dün akşam saat 22.15 sıralarında Abbas Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, isminin verilmesini istemeyen kadın sürücünün kullandığı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

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Otomobilin alev aldığını gören sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ve polisten yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri de aracın LPG’li olması nedeniyle tedbir amaçlı bulvarı kısa süreliğine trafiğe kapattı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler aracı sarmadan kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bulvar yeniden trafiğe açıldı.

Araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

(İHA)

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Karaman Araç trafik yol
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