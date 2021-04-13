Karaman’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yunuskent Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil bir anda motor kısmından alev aldı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede üzerinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekibi de yanan otomobile müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında, motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. (İHA)



