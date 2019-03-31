KARAMAN SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 307Açılan Sandık Oranı : % 90,03Kullanılan Oy : 83.352Geçerli Oy : 82.188Katılım Oranı : % 84,68
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAVAŞ KALAYCI% 38,531.641AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 37,9331.178CHPEMİN EGE% 15,3512.614DİĞER% 3,342.749İYİ PARTİZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ% 3,282.697SAADET PARTİSİŞABAN ŞAHİN% 1,461.202BTPABDURRAHMAN KAPLAN% 0,0542DSPAYHAN KARADEMİR% 0,0538TKPMEHMET ATAL% 0,0327* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYRANCI
Açılan Sandık Oranı : % 87,5Katılım Oranı : % 89,06
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPYÜKSEL BÜYÜKKARCI% 46,15599AK PARTİYAVUZ CANDAN% 30,2392CHPRAMAZAN DELİCE% 23,57306DİĞER% 0,081BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı : % 85,71Katılım Oranı : % 84,43
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAHMET İPEK% 55,2568MHPYUNUS YILDIZ% 41,69429İYİ PARTİAHMET KOCA% 1,4615CHPAHMET ALPER% 1,1712DİĞER% 0,394SAADET PARTİSİENES DURAN% 0,11ERMENEK
Açılan Sandık Oranı : % 51,43Katılım Oranı : % 81,81
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIİYİ PARTİATİLA ZORLU% 51,421.812AK PARTİUĞUR SÖZKESEN% 37,171.310MHPEMEL ÖZTÜRK% 9,56337SAADET PARTİSİHÜSEYİN KOCAER% 1,4250BTPEYYUP AVCI% 0,3111DİĞER% 0,114KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 90,92
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRECEP BOYACIOĞLU% 47,641.000AK PARTİALİ İHSAN ALANLI% 41,59873DİĞER% 6,81143CHPSAMİ EVREN% 2,6756İYİ PARTİERDEM VARIM% 0,7115SAADET PARTİSİMEHMET ALİ BAYRAK% 0,337BTPAHMET PARS% 0,245SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı : % 55,56Katılım Oranı : % 94,82
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHALİL KULAKHALİL KULAK% 51,361.061AK PARTİHAYRİ SAMUR% 38,24790DİĞER% 4,4592MHPHAKAN COŞGUNER% 4,2187CHPMUHİTDİN TÜRKAN% 0,8718BTPRECEP UĞUR% 0,8217SAADET PARTİSİHAYRETTİN ÇAKIR% 0,051
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