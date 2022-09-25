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Karamollaoğlu'ndan 'altılı masa' sorusuna ilginç yanıt! Canlı yayında 'enteresan' diyerek açıkladı: Kaybedersek...

25.09.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime yalnızca aylar kala siyasetin gündeminde 'altılı masa'nın cumhurbaşkanı adayı tartışılmaya devam ediyor. Masadaki siyasi liderler sık sık "Kazanacağız" vurgusunu yinelerken masanın ortaklarından Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ilginç bir açıklama geldi. Karamollaoğlu, altılı masanın seçimi kaybetmesi durumunda ne yapacakları yollu soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Karamollaoğlu'ndan 'altılı masa' sorusuna ilginç yanıt! Canlı yayında 'enteresan' diyerek açıkladı: Kaybedersek...

SP lideri Karamollaoğlu, canlı yayında seçimlere ilişkin yöneltilen soruya gündem yaratacak bir yanıt verdi. Kaybetmeleri durumunda ne yapacaklarını açıklayan Karamollaoğlu, kaybetmeleri ihtimali üzerinde neden durulmadığını da belirterek "kazanacakları" iddiasını yineledi.

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"HERKES HEMFİKİR"

Karamollaoğlu, Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Zor Ama Yine de Sor" programına katıldı, soruları yanıtlandırarak gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

'Altılı masa'ya ilişkin soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, partisindeki tüm üyelerin seçimi kazanacakları konusunda hemfikir olduğunu dile getirdi ve kaybetmeme olasılığını hiç konuşmadıklarını ifade etti.

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"HİÇ KONUŞULMUYOR"

Karamollaoğlu'na ""Kaybedersek ne yapacağız konusu hiç konuşuluyor mu?" sorusu yöneltildi. "Hiç konuşulmuyor" diyen Karamollaoğlu, "Enteresan. Herkes 'kesin kazanacağımız' görüşünde. Biz kazanırız, kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN DOLAYI ÜZERİNDE DURULMUYOR"

Buna karşılık Çağlayan'ın "Şaşırdım ama hiç kaybetme ihtimalinin üzerinde konuşulmamasına" demesi üzerine Karamaollaoğlu şöyle konuştu:

"Kaybedersek... Şimdi bunu ne konuşacağız? Kaybettik, ne yapacağız? Oturup ağlayacağız. Bunun üzerinde bundan dolayı durulmuyor. Hiçbir zaman bu konu bizim gündemimize gelmedi."

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Temel Karamollaoğlu 6'lı masa

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