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Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" sözlerine 6'lı masadan ilk tepki! İşte 3 liderin dikkat çeken yanıtı

24.09.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı konuşmanın bir bölümünde, partililere seslenerek "Benimle birlikte misiniz?" çağrısını yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu mesajına, İmamoğlu ve Yavaş gibi isimler dahil birçok partili "olumlu" yanıt verirken altılı masadan nasıl bir tepki geleceği merak konusu oldu. CHP liderinin ses getiren çağrısı siyasetin gündemine otururken, masadaki 3 liderden ilk yanıt da geldi.

Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" sözlerine 6'lı masadan ilk tepki! İşte 3 liderin dikkat çeken yanıtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İzmir'deki etkinliğinde yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi. Konuşmasında, açık açık "destek" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum." demişti.

DESTEK MESAJLARI ANINDA GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı "adaylık ilanı" olarak da yorumlanırken yanıtlar da peş peşe geldi. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok CHP'li, Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımda, "yanındayız" mesajı verdi.

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ALTILI MASA NE DEDİ?

CHP'lilerin yanı sıra 6'lı masadan gelecek yanıtlar da merak konusu olmuşken önemli bir gelişme yaşandı. Habertürk Yazarı Sevilay Yılman bugünkü köşesinde, masadaki 3 liderin verdiği yanıtı paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına ilk yorumlar Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi. Habere göre, 3 liderin de benzer bir açıklama yaptığı belirtildi. "Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının parti içine yönelik" olduğunu ifade eden liderler, yorum yapmanın doğru olmayacağını ve konunun masaya gelmediğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu

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