Karamollaoğlu'ndan Libya açıklaması: Can güvenliği yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde 'İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda konuştu. Karamollaoğlu, ABD'nin Trump başkanlığında dünyada bela hale geldiğini belirterek, son zamanlarda en kalabalık yerlerin piyango gişelerinin önü olduğunu söyledi.

'AKDENİZ’DE KUYUMUZU KAZMAYA HAZIRLANIYORLAR'

Libya’ya asker gönderme tezkeresinin TBMM'den geçtiğini hatırlatan Karamollaoğlu, "Biz prensip olarak asker gönderilmesinin gerektiği bir noktada elbette askerin gönderilebileceğini düşünürüz ancak bazı gerçekleri de aziz milletimiz ile paylaşmayı vazife biliriz. Libya’da bugün kan gövdeyi götürüyor ve kardeş kardeşi vuruyor. Maalesef orada can ve mal güvenliği yok. Peki ABD ve sözde müttefikimiz NATO nerede? Nerede olduğunu ben söyleyeyim. Hepsi el birliği yapmış Akdeniz’de kuyumuzu kazmaya hazırlanıyorlar. 2011 yılında Libya konusunda meselenin Libya ve Kaddafi olmadığı konusunda uyarmıştık, meselenin Büyük Ortadoğu Projesi ve Büyük İsrail Projesi olduğunu belirtmiştik. Biz bu sebeple eğer buraya destek verilirse bir İslam ülkesinin daha parçalanacağını söylemiştik. İşte bugün geldiğimiz nokta burası" dedi.