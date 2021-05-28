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Karanlık maddenin en büyük haritası çıkartıldı

28.05.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları, yapay zeka teknolojilerini kullanarak en büyük ve kapsamlı karanlık madde haritasını çıkardı. Karanlık maddeyi oluşturan parçacıkların niteliği, günümüzde hala tartışma konusu.

Karanlık maddenin en büyük haritası çıkartıldı

New Scientist dergisinde yer alan habere göre, astronomik araştırmalar yürüten Dark Energy Survey, yapay zeka teknolojilerini kullanılarak 100 milyon galaksinin görüntülerini analiz etti.

Araştırmacılar, galaksilerden elde edilen veriler ile karanlık maddelerin evrendeki dağılımını gösteren en ayrıntılı ve en büyük haritayı çıkardı.

SANILANIN AKSİNE GÖZLEM

Bilim insanları, ışığı kırmadığı veya yansıtmadığı için görünür olmayan ve diğer maddeler üzerindeki etkisi yalnızca kütle-çekim etkisiyle tespit edilebilen karanlık madde parçacıkların, sanılanın aksine evrende daha düzgün ve yayılmış şekilde olduğunu gözlemledi.

Bilim insanları, çalışmanın evrenin nasıl oluştuğunu ve evrimleştiğini anlamaya katkı sağlayacağını belirtti.

Araştırmacılar, Şili’deki Victor M Blanco teleskopunu kullandı.

HALA TARTIŞMA KONUSU

Evrendeki toplam madde miktarının yaklaşık yüzde 84'ünün karanlık madde olduğu düşünülüyor. Karanlık maddeyi oluşturan parçacıkların niteliği, günümüzde hala tartışma konusu. Pek çok araştırma grubu, karanlık madde parçacıklarını belirlemek için çalışıyor.

Karanlık madde, kozmoloji ve astronomi ile ilgili gözlemleri açıklamak için öne sürülen bir madde türü. Karanlık madde parçacıkları, ışıkla etkileşmediği için doğrudan gözlemlenemiyor ancak çevrelerinde sebep oldukları etkiler sayesinde varlıkları anlaşılabiliyor.

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Araştırmanın sonuçları, İngiliz Kraliyet Gökbilim Derneği yayını "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

(AA)

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