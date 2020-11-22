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Karantina ihlali uygulamaya takıldı! Koronavirüslü annesi KYK yurduna götürüldü

22.11.2020 00:21 | Son Güncelleme:
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Karantina ihlali uygulamaya takıldı! Koronavirüslü annesi KYK yurduna götürüldü

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak koronavirüs hastası olan annesi A.K.'yı valilik tarafından tahsis edilen aracı beklemeden hastaneden eve götürmek isteyen E.K., polis ekiplerine yakalandı. E.K. ile annesine 3 bin 150 lira sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanırken A.K., karantina süresini tamamlamak üzere KYK yurduna götürüldü.

İddiaya göre kent merkezinde yaşayan koronavirüs hastası A.K., evinde rahatsızlandı. A.K., için ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ambulans ile A.K., Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNESİNİ KENDİ ARACIYLA EVE GÖTÜRMEK İSTEDİ

Yapılan tedavinin ardından A.K., valilik tarafından tahsis edilen araçla tekrar evine bırakılmak istendi. A.K.'nın oğlu E.K. ise sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen aracıyla hastaneye geldi. E.K., annesini kendi aracıyla eve götürmek istedi.

Araç, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kadı Burhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde uygulama yapan polisler tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında A.K.'nın koronavirüs testinin pozitif ve karantina süresinin ise 11'inci gününde olduğu tespit edildi.

KYK YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

Polis ekipleri, koronavirüs hastası olan ve valilik tarafından tahsis edilen aracı beklemedikleri için karantina ihlali yapan A.K.'yı KYK yurduna götürmek istedi. Bunun üzerine A.K., karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle annesini yurda götürecek olan sağlık ekiplerine zorluk çıkardı.

Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çalışmaları sonrası A.K. karantina süresini tamamlamak üzere yurda götürüldü. Araç sürücüsü E.K. ve annesi A.K.'ya 3 bin 150 lira sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesi ile cezai işlem uygulandı. (DHA)

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