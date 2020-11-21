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Koronavirüs denetiminde gergin anlar: Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya

21.11.2020 01:40 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs denetiminde gergin anlar: Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya

İzmir'in Konak ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri ile maskesiz gezen iki kadın arasında gerginlik yaşandı. Haklarında işlem yapılan iki kadın daha sonra polise mukavemette bulunduğu gerekçesiyle polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Alsancak Semti Kordon'da meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, uygulama yapan polis ekipleri sahilde yürüyüş yapan ve maske takmayan iki kişiyi durdurdu. Polis, iki kişiden maskesiz oldukları gerekçesiyle işlem yapacaklarını belirterek kimlik talep etti. Fakat polis ekiplerinin talebine tepki gösteren kadınlardan biri kimlik ibraz etmeyerek ekiplerle tartışmaya başladı.

"BENİM CANIMI SIKMASINLAR POLİSMİŞ, NE BUNLAR YA"

Gerginliğin artması ile kimlik ibrazında bulunmayan kadın, polis ekiplerinin terbiyesizlik yaptığını iddia ederek "Ne yapacaksın tutuklayacak mısınız beni, hadi tutuklayın" şeklinde bağırmaya başladı. Polisin uyarması üzerine tepkisini sürdürmeye devam eden kadın, "Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya, ne sanıyorlar bunlar kendini" diye konuştu.

Görüntü alan basın mensuplarına da tepki gösteren kadın, "Sen de çek öldün, çekemedin öldün, çek hadi" dedi.

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Haklarında işlem yapılan iki kadın daha sonra polise mukavemette bulunduğu gerekçesiyle polis merkezine götürüldü. Polis memurlarının, hakarette bulunduğu gerekçesiyle kadından şikayetçi oldukları öğrenildi. (DHA)

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