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Karapınar’da korkutan yangın

13.02.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Karapınar’da korkutan yangın

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle dün gece yangın çıktı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle dün gece yangın çıktı. Çıkan yangında bir daire kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre ilçenin Karapınar beldesi merkezinde bulunan İrfan T.’ye ait bir evde yangın çıktı. Çarşı esnafı yükselen alevleri fark edince Karapınar İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına kontrol altına alınırken Çaycuma ve Saltukova itfaiyelerinden takviye ekip istendi. Yangın çıkan evin alt katında bulunan dükkana ve yan taraflarında bulunan binalara alevler sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı. Söndürme işleminin ardından yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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