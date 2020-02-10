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Karar alan alana: Sony de Mobil Dünya Kongresi'nde yok!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.02.2020 16:40 | Son Güncelleme

LG, Ericsson, Nvidia ve son olarak Amazon'un ardından bir dev firma daha 2020 Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılmama kararı aldı. Japon teknoloji devi Sony, Çin'in Wuhan kentinden yayılıp küresel bir krize dönüşen koronavirüs salgınını gerekçe göstererek 2020 Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacağını açıkladı.

Karar alan alana: Sony de Mobil Dünya Kongresi'nde yok!

Koronavirüs salgını Mobil Dünya Kongresi'ni fena vurdu. Kongreye katılmama kararı alan LG, Ericsson ve Nvidia gibi firmaların kervanına gün içinde Amazon şirketi de dahil olmuştu. Şimdi ise kongrede en yeni akıllı telefonlarını ve teknolojik aletlerini tanıtması beklenen bir diğer dev Sony de Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacağını açıkladı.
SONY: SAĞLIĞA ÖNEM VERDİĞİMİZ İÇİN MWC'DEN VAZGEÇTİK
Sony Koronavirüs salgınını gerekçe göstererek 24-27 Şubat tarihleri arasında Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacağını duyurdu. Şirket, yaptığı açıklamada müşterilerin, ortakların ve çalışanların güvenliğine ve sağlığına büyük önem verdiğini belirterek, '' İspanya'nın Barcelona kentindeki MWC 2020 fuarına katılmaktan vazgeçtik'' dedi.

Sony de Mobil Dünya Kongresi'nde yok!

AMAZON'UN VE SONY'NİN KARARI ENDİŞELERİ ARTTIRDI
Amazon'un ardından Mobil Dünya Kongresi'nin en büyük markalarından biri olan Sony'nin de kongreye katılmama kararı alması endişeleri daha da arttırdı. Sony'nin ardından diğer firmaların da koronavirüs salgını dolayısıyla Mobil Dünya Kongresi'ne katılma kararlarını gözden geçirebileceği düşünülüyor. Kim bilir belki kongre yetkilileri, artan iptal kararlarının ardından kongrenin düzenlenmesini iptal edebilir.

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