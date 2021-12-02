Cilt lekelerini ve kararmaları unutun gitsin! Cilt tonunu açmak için evde yapabileceğiniz doğal maske tarifleri

Yaz boyunca "bronzlaşayım, sık sık ağda yapayım" derken çokça yorduğunuz cildiniz tehlike sinyalleri vermeye mi başladı? Üzülmeyin! Sebebi her ne olursa olsun; cilt tonu eşitsizliklerine ve kararmalara iyi gelecek, cildi aydınlatıp pamuk gibi yapacak doğal tarifleri araştırdık.

CİLT AYDINLATMADA ZERDEÇAL MUCİZESİ

Zerdeçalın nelere faydası yok ki! Bu sefer cilt bakımında karşımıza çıkan zerdeçal, cilt tonunu eşitlemede ve cildi aydınlatmada tam bir kurtarıcı.

Bir limon ya da portakalın suyunu sıkın. (Limon suyu cildinizde hassasiyete neden oluyorsa onun yerine süt de kullanabilirsiniz.)

İçine hafif yoğun bir kıvama gelene kadar toz zerdeçal ekleyin.

Karışımı gece yatmadan önce beyazlatmak istediğiniz bölgeye uygulayın.

Bir saat kadar bekletebilir veya bu şekilde uyuyup sabah karışımı cildinizden temizleyebilirsiniz.

Zerdeçalla hazırlayabileceğiniz bir diğer maske ise şöyle:

Bir çorba kaşığı bal, bir çay kaşığı süt ve bir tutam zerdeçalı karıştırın.

Hazırladığınız maskeyi aynı şekilde uygulayabilirsiniz.

UZAK DOĞULU KADINLARIN BEYAZLIK SIRRI: PİRİNÇ

Pirinç unu, Asyalı kadınların cilt bakımında yüzyıllardır kullandıkları bir malzeme. Siz de evde kolayca cilt beyazlatan pirinç unu maskeleri hazırlayabilirsiniz.

2 yemek kaşığı kadar pirinç ununa süt ilave ederek macun kıvamına getirin.

Karışımı, beyazlatmak istediğiniz bölgeye sürün.

Maske kuruyana kadar bekleyin ve ılık suyla durulayın.

Maskeyi haftada 2-3 defa uyguladığınızda cildinizdeki aydınlanmayı fark etmeye başlayacaksınız.

PEK BİLİNMEDİK AMA ETKİLİ BİR YÖNTEM: NOHUT UNU

Alışılagelmiş yöntemlerin dışında nohut ununu da cilt lekelerini açmak için kullanmak mümkün. Nohut ununu, aktarlardan veya marketlerden temin edebilirsiniz.

Temiz bir kaba 2 yemek kaşığı kadar nohut unu dökün ve üzerine gül suyu ekleyin. Gül suyunun doğal olmasına dikkat edin.

Macun kıvamına gelene kadar gül suyunu eklemeye devam edin. Güzelce karıştırın.

Karışımı beyazlatmak istediğiniz bölgeye uygulayın ve 30 dakika kadar bekletin.

Tamamen kuruyan maskeyi ılık suyla yıkayın.

Maskeyi haftada bir uygulayın.



