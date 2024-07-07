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Karasu'da yasağa rağmen denize giren 2 kişi boğuldu

07.07.2024 22:44
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren 2 kişi hayatını kaybetti. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde etkili olan yoğun dalga ve dip akıntısı nedeniyle kaymakamlıklarca denize girilmesi yasaklanmıştı.

Karasu'da yasağa rağmen denize giren 2 kişi boğuldu

Arkadaşlarıyla Sapanca'dan Karasu Sahil Park'a gelerek denize giren Caner İ. (31), bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, cankurtaran, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Caner İ'nin bulunması için dalgıçların su altından, cankurtaran ve sahil güvenlik ekiplerinin jet ski ve botlarla su yüzeyinden yürüttüğü çalışmalara dron ile havadan destek verildi.

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Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Caner İ'nin kaybolduğu yerden yaklaşık 50 metre uzakta cansız bedenine ulaşıldı. Yeni Mahalle'de Karasu Limanı'nın batı kısmında da bir kişinin dalgalara kapıldığı ihbarı alan ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu kayıp kişinin cansız bedeni bulundu.

YOĞUN DALGA VE DİP AKINTISI NEDENİYLE YASAKLANMIŞTI

Cesedi bulunan kişinin Moldova uyruklu İgor P. (35) olduğu belirlendi. Bölgeye gelen Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde etkili olan yoğun dalga ve dip akıntısı nedeniyle kaymakamlıklarca denize girilmesi yasaklanmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Karasu boğulma
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