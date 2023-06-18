Karatay "İnsan sağlığı için tam bir zehir" diyerek uyardı! Bağışıklık sistemini mahvediyor

Sağlıklı yaşam ve hastalıklar hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, günlük hayatta sporcuların ve gençlerin sık sık tükettiği bir içeceğin alkolden daha zararlı olduğunu belirterek risklerini açıkladı. Bu içecekler masum görünse de içerisinde yer alan kimyasallar zaman içerisinde bağımlılıklara sebep olabiliyor.

BAĞIRSAK DÜZENİNİ BOZUYOR

Karatay, "Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir." dedi.





KARACİĞER VE KALP SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR

"Kalbe çok ciddi zararları var. Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur. Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

ENERJİ İÇECEKLERİ ZARARLARI

Fazla tüketilmesi kafein zehirlenmelerine yol açabilir.

İçeriğindeki yüksek kafein oranı nedeniyle bağımlılıklara neden olup vücudun dengesini bozabilir.

İçeriğinde aşırı şeker barındırdığı için vücudun aşırı su kaybetmesine neden olabilir.

Hamileliğin ilk aylarında tüketilen enerji içecekleri vücuda alınan aşırı dozda kafeinden dolayı düşüğe neden olabilir.

Kalp hastalıklarını içeriğindeki maddelerden dolayı tetikleyerek beklenmedik kalp krizlerine yol açabilir.

Enerji içecekleri, alkol ve ilaç ile birlikte kullanıldığında ciddi klinik sorunlara yol açabilir. Alkol ya da ilaçla tüketilen enerji içecekleri hızlı kalp atışı, çarpıntı, mide ağrısı ve kan basıncı yükselmesi gibi bazı yan etkiler meydana getirir. Alkol ile tüketildiğinde tolere edici bir özellik göstererek alkol zehirlenmelerine yol açabilir.

Özellikle orta yaşlı kişilerin ve yaşlıların enerji içeceklerini alkol ile birlikte tüketmeleri ani kalp krizlerine yol açabilir.



