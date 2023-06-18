Karatay "İnsan sağlığı için tam bir zehir" diyerek uyardı! Bağışıklık sistemini mahvediyor

Sağlıklı yaşam ve hastalıklar hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, günlük hayatta sporcuların ve gençlerin sık sık tükettiği bir içeceğin alkolden daha zararlı olduğunu belirterek risklerini açıkladı. Bu içecekler masum görünse de içerisinde yer alan kimyasallar zaman içerisinde bağımlılıklara sebep olabiliyor.
Karatay, "Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir." dedi.
"Kalbe çok ciddi zararları var. Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur. Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.