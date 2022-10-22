Karayipler tatilini apar topar yarıda kesti, uçağa atlayıp döndü! Eski başbakan Johnson'ın son hamlesi akıllara o soruyu getirdi

Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar verdikten sonra 4 başbakanı istifa eden İngiltere, başbakanlık tartışmalarıyla çalkalanıyor. Bir marula benzetilerek ti'ye alınan Liz Truss, başbakanlık koltuğunda 45 gün kaldıktan sonra havlu attı ve istifasını sundu. Truss'tan sonra seçimlerdeki rakibi, eski maliye bakanı Rishi Sunak'ın yerine geleceği yönünde olasılıklar göz ardı edilmese de eski başbakan Boris Johnson'ın geri dönüşü şaşırttı.

UÇAKTAKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Eski lider Johnson'ın istifasını sunduktan sonra tatilde olduğu ortaya çıkmış, Daily Mirror tarafından Johnson'ın eşiyle tatilde görüntüsü paylaşılmıştı.

Johnson'ın Karayipler'deki tatilini yarıda kesip apar topar uçağa atlayıp geri döndüğü anların fotoğrafları da ortaya çıktı. Johnson'ın uçaktaki fotoğrafına İngiliz yayın kuruluşu Sky News ulaştı.

İNGİLTERE'YE İNİŞ YAPTI

Boris Johnson'ı taşıdığı düşünülen uçak, uçuşları izlemeyi sağlayan internet sitesi Flightradar24'ün verilerine göre İngiltere'ye iniş yaptı.

Öte yandan Johnson uçağının iniş yaptığı an kameralara da böyle yansıdı.

YARIŞA DAHİL OLURSA...

Johson'ın dönüşüyle akıllara "Yeniden başbakanlık için aday mı olacak?" sorusu geldi.

100'den fazla Muhafazakar Parti milletvekili tarafından desteklenen Johnson, başbakanlık için yarışta resmen yer alabilir.

Johnson'ın en büyük rakibi, eski maliye bakanı Rishi Sunak'a perde arkasında ve kamuoyu önünde olmak üzere 100'den biraz fazla milletvekilinin destek verdiği belirtiliyor.

Johnson, koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı bir dönemde ardı sıra basına sızan fotoğraflarından sonra çağrılara dayanamayıp istifa etmişti.

